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بالفيديو - لدغة جوندوجان تنصر ألمانيا على اسكتلندا في مباراة مثيرة

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بالفيديو - لدغة جوندوجان تنصر ألمانيا على اسكتلندا في مباراة مثيرة بالفيديو - لدغة جوندوجان تنصر ألمانيا على اسكتلندا في مباراة مثيرة

(إفي): تغلب منتخب ألمانيا على نظيره الاسكتلندي 3-2 ، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات يورو 2016.

جاءت أربعة أهداف من الخمسة في الشوط الأول حيث افتتح توماس مولر التسجيل للمانشافت (ق18)، إلا أن الاسكتلنديين يدركون التعادل بعدها بـ10 دقائق حينما وضع الألماني ماتس هوميلز الكرة بالخطأ في مرمى فريقه (ق28).

ويضع مولر منتخب الماكينات في المقدمة مرة أخرى (ق34)، لكن جيمس ماكارثر يعادل النتيجة مجددا قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين (ق43). ويقتنص إلكاي جوندوجان الهدف الثالث للألمان (ق54).

بالتالي يواصل المانشافت تربعه في صدارة المجموعة بـ19 نقطة، وخلفه منتخب بولندا في الوصافة بـ17 نقطة، بينما يتجمد رصيد منتخب اسكتلندا عند 11 نقطة في المركز الرابع، ويقبع منتخب جبل طارق في المركز الأخير بلا أي نقاط.

شاهد أهداف اللقاء

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فيديو اليوم السابع

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