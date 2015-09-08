بالفيديو - البرتغال تستعيد قمة مجموعتها بهدف الدقيقة 90

(إفي): حققت البرتغال فوزا قاتلا اليوم بالمجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) خارج الديار على مضيفه المنتخب الألباني.

وجاء هدف المباراة (ق90) بواسطة اللاعب ميجيل فيلوسو لتستعيد البرتغال صدارة المجموعة التي كانت فقدتها في وقت سابق اليوم لصالح الدنمارك.

وأصبح رصيد البرتغال بهذه الطريقة 15 نقطة في صدارة المجموعة وخلفها الدنمارك في المركز الثاني 12 نقطة ثم ألبانيا ثالثة بـ11 نقطة، ليقطع المنتخب الذي يلعب له النجم كريستيانو رونالدو شوطا كبيرا نحو التأهل للبطولة.

فيما تحتل صربيا المركز الرابع بأربع نقاط بينما تقبع أرمينيا في ذيل المجموعة بنقطتين فقط.

شاهد هدف اللقاء