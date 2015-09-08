كمال الهلباوى يعود للقاهرة بعد رفض الأردن دخوله أراضيه لدواع أمنية

عاد إلى القاهرة مساء أمس الاثنين المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان فى الغرب الدكتور كمال الهلباوى، قادما من الأردن بعد أن منعته سلطات مطار الملكة علياء الدولى من دخول البلاد لأسباب أمنية.

أكد الهلباوى، فى تصريحات له، أنه قد غادر القاهرة اليوم متوجها إلى الأردن للمشاركة فى عزاء نجل الشيخ هاشم القيسية، رئيس مجلس إدارة قناة أزهرى، لكنه فوجئ بالسلطات الأمنية فى المطار تمنعه من دخول الأراضى الأردنية لإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من الدخول لأسباب أمنية لم يعرفها، ووصل الهلباوى على متن رحلة خطوط الملكية الأردنية مساء اليوم وأنهى إجراءات عودته بشكل طبيعى.

- الأردن تمنع كمال الهلباوى من دخول أراضيها لأسباب أمنية

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