مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون فى حادث انقلاب سيارة بمركز مطاى بمحافظة المنيا.

كان اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا يفيد انقلاب سيارة على الطريق الزراعى قبل مدخل مدينة مطاى، وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من حسن صلاح محمد أمين 38 سنة مقيم سيلة الشرقية، محبة صبحى عياد سنتين مقيمة المناهرة، وصادق صادق درويش 64 سنة مقيم المنزلة الدقهلية، فيما أصيب كل من (مصطفى محمد محمد 25 سنة مقيم سمالوط تم نقله لمستشفى المنيا الجامعى اشتباه نزيف بالمخ - مريم عياد تاوضرس 40 سنة مقيم المناهرة - صلاح حسن صلاح 20 سنة مقيم سيلة الشرقية تم نقلهما لمستشفي الراعى الصالح - يس الإمام الإمام عمارة 37 سنة مقيم المنزلة دقهلية - أميرة كمال بولس 39 سنة مقيمة المناهرة - محمد أحمد محمد 22 سنة مقم بورسعيد - محمد أحمد محمود 24 سنة مقيم بنى مزار - شحاتة عيد عبد الفتاح 63 سنة مقيمة مطاى)، إثر انقلاب سيارة سوزوكى 7 راكب، أثناء محاولتها مفاداة سيارة كسح، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.