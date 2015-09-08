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المتحدث باسم البرنامج النووى: الإعلان عن الدولة المنفذة لـ"الضبعة" قريبًا

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المتحدث باسم البرنامج النووى: الإعلان عن الدولة المنفذة لـ"الضبعة" قريبًا المتحدث باسم البرنامج النووى: الإعلان عن الدولة المنفذة لـ"الضبعة" قريبًا
وقال المستشار الدكتور هانى عبد الرحمن خضر المتحدث الإعلامى باسم البرنامج النووى المصرى، إنه عقب حسم العرض الأفضل والأصلح لمصر لتنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء سيتم توقيع اتفاقية "i.g.a"، لافتاً إلى أن إنهاء المفاوضات أصبح قريبًا وسيتم الإعلان عن الدولة المنفذة قريبًا، ليدخل المشروع النووى حيز التنفيذ.

وأضاف عبد الرحمن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فريق المفاوضات المصرى مع الدول الثلاث "روسيا، كوريا، الصين" المتقدمين لتنفيذ محطة الضبعة يجرى مقارنات بين كل العروض لاختيار الأفضل من النواحى الفنية والمالية والسياسية لصالح .

وأضاف المستشار هانى عبد الرحمن، أن مصر لم تحسم حتى الآن الدولة المنفذة لمشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء، لافتاً إلى أن المفاوضات ما زالت تجرى مع العروض الثلاث المقدمة من روسيا والصين وكوريا وإن كانت متقدمة بشكل ملحوظ مع الجانب الروسى، نتيجة أن الشركة الروسية أول من تقدمت بالعرض، وأول من أرسلت استفسارات هيئة المحطات النووية، علاوة على توقيع اتفاقية تنمية المشروعات.

وأكد المتحدث الإعلامى باسم البرنامج النووى المصرى، أن منطقة الضبعة المخصصة لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء فى مصر، ليس المشروع النووى الوحيد الذى تسعى إليه الدولة.


>- ننشر المسودة النهائية لاتفاقية الطاقة المتجددة قبل عرضها على مجلس الدولة.."المصرية لنقل الكهرباء":تحصيل 2 مليار و200 مليون جنيه من المستثمرين لإنشاء محطات محولات..وسحب الأرض بعد عام حال عدم الإنشاء
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