موقع وزارة الدفاع يعرض مجموعة من الأغانى الوطنية بعد عملية "حق الشهيد"

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، منذ قليل، مجموعة من الأغانى الوطنية لعدد من الفنانين، بالتزامن مع نجاح العملية العسكرية التى قامت بها قوات الجيش والشرطة فى شمال سيناء، صباح اليوم "حق الشهيد"، وأسفرت عن تصفية 29 عنصرًا إرهابيًا من التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

الأغانى التى تم عرضها عبر الموقع، منذ قليل، هى "يا مصر مين يقدر عليكى" للفنان أحمد سعد، و "مصر بتحارب" و"عاش الشهيد" لمدحت صالح، و"حب مصر" لعماد تاج، و"جنودنا رجالة" للفنانة شيرين، و"الله أكبر" لبهاء سلطان.

- موقع وزارة الدفاع يعرض "أوبريت" غنائيًا بعنوان "ضد التطرف والإرهاب"

- موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو بعنوان "القوات المسلحة حصن الوطن"