35 سفينة تعبر قناة السويس أمس بإجمالى حمولات 1.8 مليون طن

أعلن طارق حسنين المتحدث الرسمى لهيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الغاز الطبيعى المُسال العملاقة AAMIRA التى ترفع علم جزر مارشال بحمولة 166 ألف طن قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى قطر وهى من أكبر ناقلات الغاز المسال فى العالم، أما أكبر سفينة عبرت القناة الجديدة من الجنوب هى سفينة الحاويات البنمية MSC BERYL وحمولتها 146 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

وكانت قناة السويس، قد شهدت أمس الاثنين، عبور 35 سفينة من الاتجاهين، بإجمالى حمولات 1.8 مليون طن، حيث عبرت 19 سفينة بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 873 ألف طن، كما عبرت 16 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالى حمولات 942 ألف طن.

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