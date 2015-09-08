بالفيديو.. مسئول بـ"المالية": زوجة وكيل أول الوزارة نهبت 300 مليون جنيه

قال سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية سابقا، إنه بعد كشفه ملفات الفساد بوزارة الزراعة، اتصل وزير الزراعة بوزير المالية ورئيس القطاع كارم محمود، وتم إبعاده عن التفتيش عقابا له على كشف الفساد، خاصة أنهم كانوا يريدون منه العودة إليهم قبل اتخاذ أى إجراءات.

وكشف خطاب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى، عن أن: "زوجة وكيل أول وزارة المالية نهبت 300 مليون جنيه من الإدارة التعليمية بـ6 أكتوبر، وغضبوا منى فى الوزارة لأننى تعديتهم وقمت بإبلاغ مباحث الأموال العامة دون الرجوع إليهم".

وتابع: "بصفتى رئيس التفتيش المالى والإدارى لـ27 محافظة قمت بالتفتيش بناء على بلاغ مقدم من إحدى الزميلات التى تم التنكيل بها بعد ذلك بنقلها من وظيفتها".

وأوضح أنه قدم شكوى على الهواء ضد وزير المالية ورئيس القطاع، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، واتهمهم بمعاقبة كل من يكشف فساد، مشيرا إلى أنه أبلغ عن فساد فى حزينة جامعة عين شمس بملايين فى إيصالات الطلبة حيث يدفعون مصاريف خمسة آلاف وتكتب 15 جنيها.

من جانبه قال الإعلامى وائل الإبراشى، إنه من الوضح أن بعض الوزارات بها مشاكل، وأنه لم يتغير شىء من منظومة الفساد ولا يوجد آليات جديدة لمواجهته.