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"المصرى الدولى" يحذر من احتقان وغضب معلمى الإسماعيلية لنقل مقر الأكاديمية

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"المصرى الدولى" يحذر من احتقان وغضب معلمى الإسماعيلية لنقل مقر الأكاديمية "المصرى الدولى" يحذر من احتقان وغضب معلمى الإسماعيلية لنقل مقر الأكاديمية
أكدت وفد لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان، فى تقريرها عن زيارة "الأكاديمية المهنية للمعلمين" فرع الإسماعيلية المكونة من ثلاثة أدوار فى صرح ضخم يضم قاعات تدريب مجهزة منذ 2010 وتقدم الأكاديمية عشرات الخدمات التدريبية المتخصصة والبرامج التكنيكية بأعلى الأساليب العلمية والتقنية لأكثر من أربعين ألف معلم بالتعليم العام والأزهرى بالإسماعيلية.

وأشارت اللجنة - فى التقرير ذاته - فيما يتعلق بأنباء إلغاء فرع الأكاديمية بالإسماعيلية واستبداله بفصلين لمدرسة متميزة مخصص لها عشرات الملايين وستعمل بعد أسابيع، مما يدل على العبث المالى والإدارى وإهدار المال العام، بالتكسير والهدم داخل صرح من ست أدوار وأن هذا الصرح به أكاديمية للمعلمين بل مركز للبحوث وغير مفعل.

وطالب تامر الجندى المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية، السيد يس طاهر محافظ الإسماعيلية، التدخل لمنع تعرض عشرات الآلاف من معلمين ومعلمات الإسماعيلية لعناء ومخاطر السفر، بسبب التفكير فى نقل فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالإسماعيلية، هو ما اعتبره المجلس تجاوزًا خطيرًا.

وقد رصدت اللجنة حالة من الاستياء والاحتقان فى الحقل التعليمى، وخاصة بين صفوف المدرسين وإحساس بالظلم والإهانة للمعلم، وناشدت وزير التربية والتعليم إعادة النظر فى هذا القرار.

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مصر 365