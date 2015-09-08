طيران التحالف الدولى يقتل 61 إرهابيًا من داعش بالعراق

قصف طيران التحالف الدولي، الاثنين، مواقع لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظتى صلاح الدين والأنبار، ما أسفر عن مقتل 61 إرهابيًا.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء اليوم، أن طيران التحالف قتل 50 إرهابيًا نتيجة قصف جوى ؛ أدى لتدمير عشر سيارات تابعة لداعش وأربعة زوارق للتنظيم بمحاذاة الطريق السريع بقرية الجبهة فى محافظة الأنبار غرب العراق.

كما نفذ طيران التحالف غارة ثانية بناءً على معلومات استخبارية عراقية ، أسفرت عن مقتل 11 إرهابيًا من داعش وإصابة سبعة آخرين وتدمير أربع سيارات مزودة برشاشات أحادية.

وأشارت خلية الإعلام الحربى إلى أنه من بين القتلى القيادى بداعش المكنى "أبو الحارث" المسئول عن التخطيط للعمليات الإرهابى غرب منطقة العوجة والطريق السريع بتكريت مركز محافظ صلاح الدين شمال العراق.

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