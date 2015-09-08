اتحاد شباب الثورة بالغربية يدشن حملة شعبية لتفويض السيسى لمحاربة الفساد

دشن اتحاد شباب الثورة بالغربية، حملة شعبية لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحاربة الفساد والتخلص من كل رموزه فى مصر

وقال محمد عباس، المتحدث الإعلامى لاتحاد شباب الثورة بالغربية، إن الحملة سوف تنطلق من محافظة الغربية، لتعميمها فى جميع المحافظات، مشيرًا أن الدور الحقيقى لكل وطنى هو أنه يؤدى دورًا ولو بالكلمة، لكشف الفاسدين ومساعدة السيسى فى التخلص من البطانة الفاسدة التى تخطط لنهب ثروات مصر.

وأضاف عباس: "سيتم تجميع توقيعات لتفويض الرئيس لمحاربة الفساد، وتجميع كل مستندات الفساد وإهدار المال العام وتسليمها للجهات الرقابية"، موضحًا أن هناك بعض الجهات تعتبر نفسها دولة داخل الدولة، وتعتقد أنها أقوى من الرئيس ويستلزم هذا الأمر إثبات الشعب للعالم أجمع دعم، وتأييد الرئيس فى استخدام جميع الصلاحيات الممكنة والضرب بيد من حديد على رؤوس الفساد والفاسدين مهما كان منصبهم وحجمهم.