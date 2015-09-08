محافظ جنوب سيناء: إنشاء 10 كافيتريات بطريق "فيران - كاترين"

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا، أمس الاثنين، مع ممثل جهاز شئون البيئة، ورئيس جهاز تعمير سيناء ورئيس مدينة كاترين ورئيس مدينة أبو رديس ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، لمناقشة البدء فى إنشاء عدد 10 كافيتريات بطريق فيران كاترين لقبائل البدو المتمركزين فى تلك المنطقة، من أجل توفير فرص عمل لشباب البدو وأحياء الطريق سياحيًا، وذلك طبقًا للنموذج المعد بالمحافظة بعد موافقة كل الجهات المعنية بما فيها المحميات.

كما تم مناقشة تطوير محمية نبق بإقامة عدد 2 ممشى سياحى، وعدد من المظلات كمنشآت صديقة للبيئة، وأشار المحافظ إلى أن هناك خطة لتطوير كل الطرق النائية بالمحافظة، وكذا تطوير ورفع كفاءة المحميات الطبيعية.