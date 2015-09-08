أخبار عاجلة

مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ جنوب سيناء: إنشاء 10 كافيتريات بطريق "فيران - كاترين"

Google+ Print
محافظ جنوب سيناء: إنشاء 10 كافيتريات بطريق "فيران - كاترين" محافظ جنوب سيناء: إنشاء 10 كافيتريات بطريق "فيران - كاترين"
عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا، أمس الاثنين، مع ممثل جهاز شئون البيئة، ورئيس جهاز تعمير سيناء ورئيس مدينة كاترين ورئيس مدينة أبو رديس ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، لمناقشة البدء فى إنشاء عدد 10 كافيتريات بطريق فيران كاترين لقبائل البدو المتمركزين فى تلك المنطقة، من أجل توفير فرص عمل لشباب البدو وأحياء الطريق سياحيًا، وذلك طبقًا للنموذج المعد بالمحافظة بعد موافقة كل الجهات المعنية بما فيها المحميات.

كما تم مناقشة تطوير محمية نبق بإقامة عدد 2 ممشى سياحى، وعدد من المظلات كمنشآت صديقة للبيئة، وأشار المحافظ إلى أن هناك خطة لتطوير كل الطرق النائية بالمحافظة، وكذا تطوير ورفع كفاءة المحميات الطبيعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365