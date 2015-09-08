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انطلاق البطولة العربية للدراجات بشرم الشيخ من 20 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2015

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انطلاق البطولة العربية للدراجات بشرم الشيخ من 20 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2015 انطلاق البطولة العربية للدراجات بشرم الشيخ من 20 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2015
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس الاثنين، الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للدراجات، حيث تمت مناقشة تنظيم انطلاق البطولة العربية للدراجات بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 20 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2015، والبطولة تشمل عدة بطولات عمرية مختلفة للجنسين.

كما تمت مناقشة فكرة إقامة مركز تدريب للفرق العالمية بمدينة كاترين، بالإضافة لإنشاء مضمار عالمى لسباق الدراجات يضم عدد 4 مضمار للسباقات المختلفة بعرض 8 مترات، وطول من 17 إلى 21 كم بمدينة شرم الشيخ، بحيث يكون فى حالة إنجازه هو الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط، وطالب المحافظ بإحياء بطولة شرم الشيخ الدولية للدرجات وإدراجها ضمن جدول المسابقات العالمية، من أجل إنعاش السياحة الرياضية العالمية والمحلية بمدينة شرم الشيخ.

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مصر 365