الخميس.. محافظ الشرقية يحضر المؤتمر العلمى لأمراض الصدر بمستشفى الأحرار

أكد الدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الأحرار العام بالزقازيق أنه يتم عقد المؤتمر العلمى الرابع عشر للأمراض الصدرية بمستشفى الأحرار بالزقازيق، تحت عنوان (مستجدات الأمراض الصدرية) تحت رعاية الدكتور وزير الصحة وبحضور الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المستشفى دائمة الاهتمام بالتدريب والتعليم الطبى المستمر، وأنه تم وضع خطة طموحة بالتعاون مع جامعة الزقازيق والجامعات الأخرى ومستشفيات القوات المسلحة لرفع كفاءة الطاقم الطبى والتمريض بالمستشفى، حرصا على تقديم خدمات طبية توافق معايير الجودة وترضى المرضى المترددين على المستشفى.

وأضاف الدكتور ماجد نزيه سليمان استشارى أمراض الصدر بمستشفى الأحرار أن المؤتمر يهدف إلى دراسة وتشخيص وعلاج الأمراض الصدرية المختلفة، ومتابعة كل ما هو جديد فى تلك الأمراض والعمل على تعليم شباب الأطباء كيفية التعامل مع أمراض الصدر المختلفة.

يحضر اللقاء وفد من أطباء إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، ووفد من أطباء مستشفى القبة العسكرى وأطباء من قسم الصدر بجامعة بنها وأطباء قسم الصدر بجامعة الزقازيق وقسم الصدر بمستشفى الصدر بالزقازيق.

اللقاء فى التاسعة من صباح يوم الخميس المقبل بقاعة الشهداء بالمستشفى.