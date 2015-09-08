المبعوث الأممى لسوريا يطالب بتدخل سريع للتوصل إلى اتفاق ينهى الأزمة

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا ، الاثنين، من تزايد أعداد اللاجئين الفارين إلى أوروبا ، مطالبا المجتمع الدولى بضرورة التدخل السريع للتوصل إلى اتفاق سلام يجمع الأطراف المتنازع وينهى الأزمة السورية لمواجهة خطر تنظيم (داعش).

ونقل راديو (سوا) الأمريكى عن دى ميستورا قوله ، خلال ندوة صحفية ببروكسل "إن السوريين يفرون من بلدهم لأنهم فقدوا الأمل بعد خمس سنوات من النزاع الذى لا ينتهى ويرون رابحا واحدا فقط هو تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف أن نحو مليون شخص قد يتعرضون للخطر فى غرب سوريا ، وربما ينضمون إلى موجة اللاجئين الساعين إلى الأمان فى الإتحاد الاوروبي.

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