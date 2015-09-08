رسميا - الزمالك يعفو عن شيكابالا.. واللاعب يعار للإسماعيلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك استكمال التعاقد مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة بعد اجتماع جرى بمقر النادي في ميت عقبة.

وكان الزمالك قد قرر عدم استكمال تعاقده مع شيكابالا بسبب عدم حضوره مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام.

لكن اللاعب أخرج بيانا رسميا يعتذر فيه عن عدم حضوره المؤتمر.

وعقد اجتماع مجلس إدارة في غياب مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور اللذان فضلا الجلوس ومتابعة القرارات من حديقة النادي حتى لا يتم التأثير على قرارات الأعضاء.

وجاء نص القرار الذي تابعه مراسل FilGoal.com: "الموافقة على عودة شيكابالا لكن عليه احترام نادي الزمالك والدخول في بوتقة النادي الأبيض".

"وأن يكون الأساس عنده مصلحة نادي الزمالك".

وبذلك يسدل الستار عن أزمة شيكابالا والزمالك وسيتم تفعيل القرار بإرسال المقدم إلى سبورتنج لشبونة ويتم إعارته للإسماعيلي.