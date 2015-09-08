الزمالك: وقفنا بجانب أحمد الشيخ فكيف لا نقف بجوار شيكابالا؟

قال أحمد مرتضى منصور المتحدث الرسمي باسم الزمالك إن ناديه قرر الوقوف بجوار محمود عبد الرازق "شيكابالأ" رغم أزمته الأخيرة كونه أحد أبناء النادي المخلصين.

وكان الزمالك قد قرر عدم استكمال التعاقد مع شيكابالا بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي لتقديمه لكن اللاعب أصدر بيانا رسميا اعتذر فيه وأوضح أسباب تغيبه، ليقرر الزمالك يوم الاثنين استكمال التعاقد.

وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات لقناة النهار رياضة يوم الاثنين: "الزمالك وقف بجانب أحمد الشيخ ورفض تدمير مستقبله بعد أزمته الأخيرة، فكيف لا نقف مع شيكابالا وهو أبن النادي".

وأضاف "نتمنى أن تكون الأزمة الأخيرة لشيكابالا هو السقطة الأخيرة له في مشواره الكروي".

وأوضح نجل رئيس الزمالك أن أموال صفقة شيكابالا جاهزة للتحويل إلى سبورتنج لشبونة.