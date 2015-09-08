بالصور.. ضبط مصرية بالمطار حاولت تهريب 57 كيلو من فرس البحر إلى الصين

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط راكبة مصرية حاولت تهريب كمية كبيرة من فرس البحر إلى الصين.

صرح مصدر أمنى بالمطار، أنه تم ضبط الراكبة المصرية التى تدعى "مها.ح.ب"، قبل سفرها علي طائرة شركة خطوط مصر للطيران رحلة رقم 958 المتجهة إلى الصين، وبحوزتها عدد ثلاثة حقائب مملؤه بفرس البحر، وزنت جميعها حوالى 57 كيلو جرامًا.

على الفور تم إخطار اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار، الذى أمر بإبلاغ إدارة الحجر البيطرى بالمطار، والتى قررت بعد معاينة الحقائب التحفظ على المضبوطات، لمخالفة سفرها للقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 99، وإيداعها لدى إدارة الحجر البيطري لحين التصرف، وتم السماح للراكبة بالسفر بعد أخذ تنازل منها عن المضبوطات.



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