حبس المتهم بقتل والدته بالعياط ..والجيران: كان دائم الشجار معها

قرر المستشار أحمد خالد أبو العلا مدير نيابة العياط حبس السائق المتهم بقتل والدته بعد طعنها بـ 17 طعنة بمنطقة العياط 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .

واستمعت النيابة لأقوال 4 من شهود العيان من الجيران بالمنطقة، والذين أكدوا أن المتهم قام بقتل والدته بسكينتين بعد رفضها إعطاءه الأموال لشراء المخدرات.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على المتهم بقتل أمه بمنطقة العياط قبل مرور 24 ساعة على وقوع الجريمة، حيث أعدت القوات برئاسة اللواء مجدى عبد العال مدير الادارة العامة للمباحث عدة أكمنة ونجحت إحداها بقيادة العميد عبد الوهاب شعراوى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة فى ضبطه وبمواجهته أقر بقتل والدته .

تفاصيل الجريمة كاملة تبين أن المتهم يدعى محمد . ر . م . ا 27 سنة سائق وأن والديه منفصلين وتزوجت والدته فايقة . ع 45 سنة من آخر كما تبين أنه تزوج ويقيم بمنزل آخر، الا أنه كان يتردد عليها دائما لاقراضه مبالغ مالية.

وأضافت التحقيقات التى أجريت بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة أن المتهم كان دائم التعدى على والدته بالضرب لعدم تمكنها من تلبية طلباته بإقراضه المال، فكانت تستغيث بالجيران لإنقاذها من بين يديه، إلا أنه توجه اليها صباح اليوم وتشاجر معها مرة أخرى وفاجأها بإخراج سكين من بين طيات ملابسه وسدد لها عدة طعنات وفر هاربا إلا أنه تم القبض عليه.

>وأمرت النيابة بندب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة كما أمرت بطلب تحريات الامن حول الواقعة .

- مصدر: المتهم بقتل والدته بالعياط قد يكون مختلا عقليا وجهود مكثفة لضبطه

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