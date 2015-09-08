إسراء عبد الفتاح تطعن على قرار منعها من السفر أمام الإدارية العليا

أقامت الناشطة إسراء عبد الفتاح طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، برفض طعنها على قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر.

وقال الطعن إنها بتاريخ 13 ديسمبر الماضى فوجئت إسراء أثناء إنهائها لإجراءات السفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا لتلقى منحة دراسية، بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام.

وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض الطعن المقام من إسراء عبد الفتاح، ضد قرار النائب العام بإدراج اسمها على قوائم المنع من السفر، حيث اختصمت الدعوى التى حملت رقم 25465 لسنة 69 قضائياً، كلا من النائب العام ووزير الداخلية بصفتهما.

وقالت فى دعواها إن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحرافا بالسلطة، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعية لا تعلم السبب الذى صدر من أجله قرار بمنعها من السفر من النائب العام.

وكشفت إسراء أنها لم تُطلب للمثول للتحقيق فى أى واقعة، كما أنها لم يصدر ضدها أى أحكام قضائية، ومن ثم لا يوجد مبرر قانونى لقرار المنع من السفر.