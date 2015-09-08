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الطلاق لزوجة تعدى عليها زوجها وسبب لها كسورا لزيارتها والدتها دون موافقته

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الطلاق لزوجة تعدى عليها زوجها وسبب لها كسورا لزيارتها والدتها دون موافقته الطلاق لزوجة تعدى عليها زوجها وسبب لها كسورا لزيارتها والدتها دون موافقته
أقامت "منى .م" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد زوجها "محمود.ح" بسبب إصابتها بعدة كسور بعد تعدى زوجها عليها بسبب ذهابها إلى منزل أهلها دون موافقته.

وحملت الدعوى رقم 1897لسنه2015، وقالت فيها الزوجة :"طوال 12 سنة زواج تحملت ما لا يتحمله بشر ضرب وإهانة من قبل زوجى المريض بكراهية أهلى ورغم كل الجلسات العرفية ومحاولة التوصل لحل لم أنجح وكنت أخرج من كل خناقة بيننا بإصابة حتى قام مؤخرا بإصابتى بكسور مضاعفة بعد أن ذهبت لزيارة امى المريضه دون أن أعلمه" .

وأكملت الزوجه "منى" أمام محكمة الأسرة : "زوجى للأسف تسبب بعقدة نفسية لى وأولادى الثلاثة بسبب أسلوبه".وحكمت المحكمة- بعد التأكد من استحالة العشرة بينهما- بالتفريق بين الزوجين.

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مصر 365