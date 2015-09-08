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خادم الحرمين يتلقى اتصالين هاتفيين من ملك الأردن والرئيس السوداني

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    تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس اتصالاً هاتفياً من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية هنأه فيه بنجاح زيارته للولايات المتحدة الأميركية.

كما قدم جلالته لخادم الحرمين الشريفين التعازي والمواساة في استشهاد عدد من الجنود السعوديين المشاركين ضمن قوات التحالف لإعادة الأمل في الجمهورية اليمنية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أمس اتصالاً هاتفياً من أخيه فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، عبر خلاله عن عزائه ومواساته في استشهاد عدد من الجنود السعوديين المشاركين ضمن قوات التحالف لإعادة الأمل في الجمهورية اليمنية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة، سائلا المولى القدير أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يسكنهم فسيح جناته.

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