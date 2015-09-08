شريحة لحم واحدة فى الأسبوع تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

انتشرت العديد من الحملات خلال الوقت الحالى ضد غلاء أسعار اللحمة، وأبرز هذه الحملات حملة "بلاها لحمة"، كما أن هناك الكثير من الأشخاص يفضلون اللحمة عن أى مصدر آخر من مصادر البروتين مثل الأسماك والدواجن، لكن حذرت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر صحيفة الديلى ميل البريطانية من أضرار تناول اللحمة.

حيث أكدت الدراسة الحديثة أن مجرد تناول م شريحة لحم أو اثنين أسبوعيا تزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان، ومن المتوقع أن تعلن منظمة الصحة العالمية"WHO" عن أضرار تناول اللحمة خلال الشهر المقبل.

وأشارت الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) إلى أن العديد من العلماء الفرنسيين يطالبون منظمة الصحة العالمية بمناقشة هذه المسألة المتعلقة بأضرار تناول اللحوم.

وهذه الدراسة أثارت الزعر بين المزارعين البريطانيين ومصنعى المواد الغذائية ويعملون الآن على تجهيز أنفسهم لهذا القرار الصادر من منظمة الصحة العالمية بعد إجراء المزيد من الدراسات، ويخشون من تدمير هذه الصناعة.

وفى عام 2011، نشرت اللجنة العلمية الاستشارية البريطانية للتغذية (SACN) تقريراً، وجد أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من هذه اللحوم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء وهو ثانى أكبر سرطان قاتل فى بريطانيا، حيث يقتل أكثر من 16000 شخص سنوياً.

وأضاف الباحثون أن وزارة الصحة البريطانية نصحت الناس بالحد من استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة والحد الأقصى 70 جرام فى اليوم أى حوالى 500 جم فى الأسبوع.