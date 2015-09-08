موجز الصحافة المحلية: وزير الزراعة يستقيل بتوجيهات من الرئيس السيسى

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، بشأن كواليس وتفاصيل القبض على وزير الزراعة صلاح هلال، بعد استقالته من منصبه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاتهامه فى قضية رشوة، وتحت عنوان "رسالة من الرئيس إلى كل الكبار فى مصر "، تفاصيل استجواب الوزير المستقيل فى القضية وقرار النيابة العامة بحسبه على ذمة التحقيق.

وتكشف الجريدة كواليس سقوط البرلمانى السابق حمدى الفخرانى متلبسًا بـ3.5 مليون جنيه رشوة للتنازل عن قضية "حليج الأقطان"، فى واقعة تم رصدها بالصوت والصورة، وإصابة الفخرانى بنوبة سكر فور وصوله النيابة العامة.

ونقلت جريدة "الأهرام" قرار محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر محاكمة المتهم محمد مرسى، و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر مع قطر لجلسة اليوم لسماع شهادة اللواء محمد ذكى قائد الحرس الجمهورى والاستعلام، عما إذا كان قد تم تحرير محاضر بشأن اعتصامى رابعة والنهضة وما ارتكب بهما من جرائم وعلاقة جماعة الإخوان بها وطلب اللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى السابق لاستكمال سماع شهادته واللواء عماد حسين بجلسة الغد.

وقالت جريدة "الأخبار" يبدأ اليوم تطبيق التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى.. وتقرر إعطاء شركات التمويل العقارى مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها طبقا للتعديلات الجديدة. وصرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان التعديلات الجديدة تتضمن إلزام شركات التمويل العقارى بوضع لائحة داخلية بها تحدد نظام العمل وآليات إدارة المخاطر ونظام التعامل مع شكاوى العملاء بما يضمن حقوق المواطنين.. وأكد أن اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن إجراءات منح التمويل ونظام التعاقد مع العملاء وكشوف الحساب ونظم إعدام الديون والرقابة الداخلية بما يضمن حقوق جميع الأطراف، وأضاف أن التعديلات الجديدة حددت نظاما للاندماج بين الشركات وبعضها وفى حالة التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاستحواذ بما يحافظ على مستحقات العملاء من المواطنين.

ونشرت جريدة "المصرى اليوم": شهدت عملية الترشح فى انتخابات مجلس النواب الجارية مفاجأتين، حيث قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أمس، ببطلان سريان الكشوف الطبية التى أجريت فى فبراير الماضى على المرشحين المتقدمين للانتخابات، إضافة إلى بطلان تقسيم دوائر قنا والدائرة 7 بمحافظة القاهرة.

وقالت جريدة "الشروق" نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية أنهت استعداداتها لتأمين البلاد، أثناء المظاهرة التى دعا إليها الرافضون لقانون الخدمة المدنية، فى حديقة الفسطاط يوم السبت المقبل، مضيفاً أن الوزارة لن تسمح باختراق قانون التظاهر، وأنه سيتم التعامل بحسم وقوة مع أية صور للخروج على القانون.