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مشادة كلامية بين محافظ الجيزة وأمين "الأطباء" بسبب إهانة طبيب كرداسة

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مشادة كلامية بين محافظ الجيزة وأمين "الأطباء" بسبب إهانة طبيب كرداسة مشادة كلامية بين محافظ الجيزة وأمين "الأطباء" بسبب إهانة طبيب كرداسة
نشبت مشادة كلامية بين الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة، والدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، بسبب إهانة المحافظ لطبيب بمستشفى كرداسة أمام الكاميرات خلال جولته التفقدية.

وبدأت المشادة الكلامية بحديث منى مينا قائلة: "يجب عليك تقديم الاعتذار للطبيب لأنك قمت بإهانته أمام الكاميرات بسبب وضع يده فى جيبه أثناء التحدث معك"، ورد محافظ الجيزة قائلا: "لم أهن الطبيب إطلاقا ونحن موجودون فى خدمة المواطن ومكان العمل له احترامه وزيارتى للمستشفى بالصدفة البحتة، وذلك لمعاينتها بهدف توسيعها".

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