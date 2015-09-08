أزمة تهدد حجاج السياحة.. المسار الإلكترونى يعيد ألف جواز لصعوبة قراءة بيانات

قال باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن نظام المسار الإلكترونى الجديد الذى تطبقه السلطات السعودية لأول مرة هذا العام فى منح تأشيرات الحج وسفر وعودة الحجاج فكرة متميزة وتهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن، محذرا فى الوقت نفسه من بعض السلبيات التى ظهرت نتيجة تطبيق النظام الجديد قبل اكتمال أركانه.

وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية، فى بيان له، إلى أن أول السلبيات التى تعرضت لها شركات السياحة فى النظام الجديد إعادة جوازات سفر أكثر من ألف حاج اليومين الماضيين من القنصلية السعودية بالإسكندرية، وتبين أن المسار الإلكترونى وجه أسماء هؤلاء الحجاج إلى القنصلية السعودية بالسويس رغم أنها غير مختصة بإصدار تأشيرات الحج السياحية.

وأوضح أن المشكلة الأخرى، تبين أن تعديل مسار هؤلاء الحجاج لقنصلية الإسكندرية يحتاج الى 3 أيام مما يهدد بارتباك سفر هؤلاء الحجاج، مشيرا إلى أن هناك محاولات لحل المشكلة.

وأضاف السيسى أن هناك ما بين 50 و60 جواز سفر يتم إعادتها يوميا من القنصلية لأن القارئ الإلكترونى لا يستطيع قراءتها ولابد من تغييرها وهو إجراء صعب مع ضيق الوقت على السفر، بجانب الصعوبة فى تصحيح بيانات الحجاج على المسار الإلكترونى فى وقت سريع.

وقال السيسى: "هناك تعاون بالفعل من السلطات والقنصليات السعودية على كافة المستويات وتجاوب لحل المشاكل لكننا نلفت النظر لتلك السلبيات الخارجة عن إرادة شركات السياحة لإيجاد حل سريع لها نظرا لضيق الوقت"، معربا عن أمله فى عدم وجود أية عوائق أمام تحركات وإقامة الحجاج بالأراضى والمشاعر المقدسة قد تنتج عن تعدد الجهات المسئولة عن النظام الإلكترونى الجديد.