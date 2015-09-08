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خفض معدل انتشار فيروس C من 8 إلى2% عام 2025 بعلاج 350 ألف مريض سنويا

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خفض معدل انتشار فيروس C من 8 إلى2% عام 2025 بعلاج 350 ألف مريض سنويا خفض معدل انتشار فيروس C من 8 إلى2% عام 2025 بعلاج 350 ألف مريض سنويا
أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وضعت خطة قومية للتخلص من فيروس سى والأعداد المطلوب علاجها سنويا، للوصول للمعدلات العالمية فى نسب انتشار الفيروس وهو 2% بحلول عام 2025 مقارنة بـ8% حاليا، وإلى التخلص من المرض بمعدل إصابة أقل من 1% عام 2030 وهى ما تطبقه وزارة الصحة حاليا من خلال اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وأوضح الدكتور جمال عصمت أنه للوصول إلى معدل إصابة 2% عام 2025 وأقل من 1% عام 2030، اتضح أنه يلزم استخدام علاجات ذات نسبة شفاء 90% وأعلى وزيادة عدد الحالات التى يتم علاجها سنويا لتصل إلى 150 ألف حالة عام 2015، ثم إلى 350 ألف حالة سنويا عام 2018، ما يستلزم خطة قومية لفحص أعداد كبيرة من المواطنين للوصول للمرضى الذين لا يعرفون التشخيص.

وأشار إلى أنه يجب أن يواكب ذلك تقليل عدد حالات الإصابة الجديدة سنويا من 120 ألف عام 2015 إلى 90 ألف حالة عام 2016، ثم بنسبة 20% سنويا لتصل إلى أقل من 40 ألف حالة جديدة، ما يستلزم خطة قومية لمنع العدوى فى كل المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.


>تخفيض أسعار أدوية فيروس C نهاية العام وتوقعات بوصولها للنصف فى 2016

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