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موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو بعنوان "القوات المسلحة حصن الوطن"

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موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو بعنوان "القوات المسلحة حصن الوطن" موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو بعنوان "القوات المسلحة حصن الوطن"
عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع بعنوان "القوات المسلحة المصرية حصن الوطن"، يشمل لقطات من جهود الجيش فى مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية المتطرفة، بالإضافة إلى جهود تأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية.

الفيديو من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ويشمل لقطات من زيارات الرئيس السيسى لرجال المنطقة الغربية العسكرية بعد الضربة الجوية المركزة، التى تم توجيهها ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابى.

- القوات المسلحة: مقتل 29 إرهابيا فى عملية "حق الشهيد" بشمال سيناء

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مصر 365

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