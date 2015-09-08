أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الطب الشرعى":استكتاب الطالبة مريم أمام لجنة خماسية بمقر المصلحة اليوم

Google+ Print
"الطب الشرعى":استكتاب الطالبة مريم أمام لجنة خماسية بمقر المصلحة اليوم "الطب الشرعى":استكتاب الطالبة مريم أمام لجنة خماسية بمقر المصلحة اليوم
أكد الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى أنه سيتم استكتاب الطالبة مريم ملاك ذكرى الحاصلة على "صفر" فى الثانوية العامة بقسم أبحاث التزييف والتزوير أمام لجنة خماسية من خبراء المصلحة، بمقر مصلحة الطب الشرعى الرئيسى بزينهم.

وأضاف "عبد الحميد" فى تصريحات صحفية أن الاستكتاب سيتم اليوم الثلاثاء فى موعد غالبا سيكون 11 صباحا، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون قبل ذلك إذا حضرت الطالبة إلى مقر المصلحة بالقاهرة مبكرا نظرا لكونها ستأتى من محافظة المنيا، وذلك لإنجاز العمل حتى لا تضطر إلى العودة للقاهرة مرة أخرى لذات السبب.

فيما أشار عبد الحميد إلى أنه لن يسمح لوسائل الإعلام بدخول المصلحة وقت استكتاب الطالبة، لكن سيسمح بالتصوير من خارج المصلحة.


>النائب العام المساعد يكلف نيابة أسيوط بإعادة فحص تظلم طالبة صفر الثانوية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365