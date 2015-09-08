"الطب الشرعى":استكتاب الطالبة مريم أمام لجنة خماسية بمقر المصلحة اليوم

أكد الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى أنه سيتم استكتاب الطالبة مريم ملاك ذكرى الحاصلة على "صفر" فى الثانوية العامة بقسم أبحاث التزييف والتزوير أمام لجنة خماسية من خبراء المصلحة، بمقر مصلحة الطب الشرعى الرئيسى بزينهم.

وأضاف "عبد الحميد" فى تصريحات صحفية أن الاستكتاب سيتم اليوم الثلاثاء فى موعد غالبا سيكون 11 صباحا، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون قبل ذلك إذا حضرت الطالبة إلى مقر المصلحة بالقاهرة مبكرا نظرا لكونها ستأتى من محافظة المنيا، وذلك لإنجاز العمل حتى لا تضطر إلى العودة للقاهرة مرة أخرى لذات السبب.

فيما أشار عبد الحميد إلى أنه لن يسمح لوسائل الإعلام بدخول المصلحة وقت استكتاب الطالبة، لكن سيسمح بالتصوير من خارج المصلحة.

النائب العام المساعد يكلف نيابة أسيوط بإعادة فحص تظلم طالبة صفر الثانوية