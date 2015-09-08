مسئول بـ"الزراعة": الوزير المستقيل كان "أستاذ تستيف ورق وشو إعلامى"

قال الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى بمعهد بحوث الهندسة الوراثية، إن قرار القبض على وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال على خلفية قضايا فساد أثلج قلوب المصريين جميعا.

وأضاف خليل، ، خلال حواره ببرنامج " العاشرة مساءً " تقديم الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهمه فيه بإهدار المال العام والتعدى على الأراضى الزراعية فى واقعة الإستلاء على التخصيص المادى الخاص لمحطات مراكز البحوث الزراعية لتطوير المحطات على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هلال لم يستخدم هذا التخصيص المادى لتطوير هذه المحطات وإنما قام بعمل محلات على واجهة محطة بحوث إسماعيلية، لافتا إلى أنه لم يحصل على أى رخصة من المحليات لبناء هذه المحلات، مشيرا إلى أنه هلال أهدر الملايين على هذه المحلات التى لم يتم استخدامها حتى الآن ولم يتم الاستفادة منها، قائلا: " صلاح هلال أستاذ تستيف ورق وهدفه كان الشو الإعلامى فقط لا غير .. وكوارث فساد وزارة الزراعة أسوأ من الإرهاب نفسه".

وأضاف خليل أنه تفاجأ فى عام 2011 عقب ثورة 25 يناير بتولية هلال رئيس للإدارة المركزية للمحطات بأجمعها، لافتا إلى أنه ايضا تم ترقيته وتوليه من قبل الدكتور عبد المنعم البنا لتولى مركز بحوث بهتيم والذى تعرض للإهمال والتدمير الكامل بمعنى الكلمة.

وأشار إلى أن تاريخ هلال الإدارى يتمتع بالإهمال والفشل والفساد وأن المسئولين السابقين فى وزارة الزراعة فى العهود البائدة كانوا دائبين على تولية هلال للمناصب الإدارية فى مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية بداية منذ توليه إدارة مركز بحوث الإسماعيلية وما حدث له من تدمير وإهمال وحتى يومنا هذا .

وأوضح خليل، أن ما يتم فى وزارة الزراعة من تدمير ممنهج من خلال اختيار الشخص غير المناسب يساعد على تدمير المؤسسة بالكامل، لافتا إلى أنه المنهج الذى تعمل عليه وزارة الزراعة المصرية منذ عام 84 وحتى اليوم، مضيفا أن قرار القبض على وزير الزراعة السابق أثلج قلوب المصريين جميعا عموما والفلاح المصرى على وجه الخصوص .

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