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عارضة أزياء يونانية تنقذ لاجئا سوريا من الغرق

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الإثنين 07-09-2015 19:25

لم تتوقع عارضة الأزياء اليونانية ساندرا تسيليغيردو أن رحلة استجمام قصيرة في البحر ستمنحها فرصة انقاذ روح بشرية من الغرق.

فقد أنقذت ساندرا لاجئا سوريا يدعى محمد بسمار من الغرق في البحر، خلال الرحلة التي كانت تقوم بها إلى جانب أفراد من أسرتها وأصدقائها باتجاه جزيرة "كوس" اليونانية.

وأوضحت العارضة إنها رأت يدين مرفوعتين في المياه الزرقاء لبحر ايجه، فصرخت طالبة من زوجها الاستدارة لترى رجلا نصف واع يستنجد طالبا إلقاء سترة نجاة.

وعلى الفور أوقف الزوج ديميتريس محرك اليخت واستدار بشدة إلى الجهة اليسرى تفاديا للاصطدام به، فمدت ساندرا يدها وسحبت الشاب بمساعدة بعض الأصدقاء إلى متن القارب، وكان الشاب في حالة صعبة فلم يكن باستطاعته المشي أو الوقوف أو حتى التكلم حيث أن الأمر الوحيد الذي قاله هو انه محمد بسمار من سوريا.

 

 

 

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