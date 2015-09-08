كيف علق كاظم الساهر على زواجه من فتاة مغربية؟

عادت الشائعات لتلاحق أشهر عزاب الوسط الفني كاظم الساهر حيث انتشرت أخبار كثيرة مؤخراً حول ارتباط الفنان العراقي بفتاة مغربية.

لكن "قيصر الغناء العربي"، وضع حداً لهذه الإشاعة، ونفى كل هذه الأخبار ، وقال : " إن كل هذه إشاعات، لا أساس لها من الصحة، وبحكم إقامتي في المغرب، تتكرر هذه الشائعات دائماً" ، وذلك في تصريح خص به برنامج ET بالعربي ، خلال كواليس برنامج The Voice - أحلى صوت.

وعاد كاظم ، ليؤكد لنفس البرنامج أنه يشرّفه أن يتزوج بمغربية، ولم يخفِ رغبته في الزواج وأشار أنه في كل مرة يحاول أن يتمم موضوع زواجه لكن لا تسير الأمور كما يريد.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي