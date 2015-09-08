والدة أصالة في المستشفى

نشرت الفنانة ريم نصري على حسابها على إنستقرام" صورتين لها وهي تحتضن والدتها وتقبلها، وعلقت تحتها" دخلت والدتنا الغالية المستشفى لإجراء بعض الفحوصات. دعواتكم لنا ألا يضرنا الله بنور عيوننا وضياء كل الحياة أمنا الغالية.. يارب".

ولا يبدو أن صحة والدة الفنانتين الشقيقتين أصالة وريم نصري تدعو إلى القلق، بل هي تقوم على الأرجح بفحوصات روتينية، خصوصاً وأن الفنانة أصالة المعروفة بقربها الكبير من والدتها التي تعيش معها، والتي تناديها باسم الدلع "عزوز"، لم تعلق على مرض والدتها من قريب أو بعيد، بل نشرت قبل ساعات على حسابها الخاص على "إنستقرام" صورة لقدميها وهما تنتعلان حذاء بكعب عالي، للتأكيد على إعجابها بـ "الكندرة" التي وصلتها من شقيقة صديقتها، حيث أشارت إلى أن هذه "الكندرة" تساعدها لكي تبدو طويلة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي