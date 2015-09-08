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هكذا احتفل Mr Bean بمرور 25 عاماً على انطلاقته

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الإثنين 07-09-2015 23:04

تنقل النجم الكوميدي Mr Bean في شوارع لندن وصولاً إلى قصر باكنغهام البريطاني، احتفالا بمرور 25 عاماً على أول ظهور تلفزيوني شعبي له.

واللافت أن Mr Bean استخدم مقعداً، ربطه بالحبال فوق سيارته الصغيرة، تماماً مثلما ظهر في بعض مشاهده الشهيرة، في عام 1996، حين استعان الممثل البالغ من العمر 60 عاماً بممسحة لتوجيه سيارته، بعد أن ملأها بالهدايا والمشتريات من متجر يعرض تخفيضات على البضائع، ولم يبقَ له مكان ليجلس في داخلها.

يُشار إلى أن الظهور الأول للممثل روان أتكينسون المعروف بـ"Mr Bean" كان في بريطانيا، في عام 1990، حين استحوذ

على حبّ وإعجاب الجمهور في جميع أنحاء العالم منذ انطلاقته.

 

 

 

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