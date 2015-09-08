جوائز الـ Bama : هيفاء وهبي أفضل فنانة ومحمد عساف أفضل فنان جديد وجائزة تقديرية لأحلام

تغادر الفنانة هيفاء وهبي إلى هامبوغ الإلمانية، لإستلام جائزة "Big Apple Music Awards Foundation"، عن فئة أفضل فنانة في الشرق الأوسط لعام 2015.

هيفاء أكدت أنها تستعد بشكل مختلف للحفل الذي سيقام في 12 أيلول/سبتمبر الجاري، خصوصاً أنه سيتواجد فيه نجوم عالميين، كما عبّرت عن فرحتها بتمثيل لبنان في هذه الجائزة العالمية، من خلال تغريدة كتبتها على "تويتر" جاء فيها: "سعيدة جداً بتمثيلي للبنان ضمن جوائز الـ Bama من المؤكد أنّها ستكون لحظة لا تنسى".

يشار إلى أن الفنان محمد عساف، فاز بجائزة الـBig Apple Music Awards Foundation العالمية عن فئة أفضل فنان جديد في الشرق الأوسط، كما سيتم تكريم الفنانة أحلام عبر منحها جائزة تقديرية، واللافت أن محمد عساف سيتواجد في نفس الإحتفال الذي ستتواجد فيه أحلام، حيث سيتسلم كل منهما جائزته، ومن المعروف أن عساف تخرّج من برنامج "أراب آيدول" الذي كانت أحلام عضو لجنة تحكيم فيه.

وكانت الصفحة الرسمية لـ "Big Apple Music Awards 2015 Golden Edition" قد نشرت منذ نحو شهرين، اللائحة النهائية لأسماء المشاهير المرشحين لهذه الجائزة، وتم التصويت للنجم المرشح من خلال هاشتاج بإسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، و"تويتر"، و"انستغرام".

وقد رشّحت الجائزة مجموعة من النجوم من مختلف الوطن العربي وهم أحلام، وعمرو دياب، وكارول سماحة، وإليسا، وهيفا وهبي، ووائل كفوري، وكاظم الساهر، ولطيفة، ومحمد عساف، ومحمد حماقي، ونجوى كرم، وميريام فارس، ونانسي عجرم، ونوال الزغبي، وراغب علامة، وسميرة سعيد، وشيرين عبد الوهاب، وتامر عاشور، وتامر حسني وغيرهم.

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