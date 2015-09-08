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ما هي آخر المعلومات حول فيلم Assassin's Creed؟

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ما هي آخر المعلومات حول فيلم Assassin's Creed؟ ما هي آخر المعلومات حول فيلم Assassin's Creed؟

الثلاثاء 08-09-2015 00:05

12 ديسمبر 2016 هو الموعد الذي ينتظره بفارغ الصبر محبو لعبة الفيديو الشهيرة Assassin’s Creed. اليوم ومع بدء تصوير الفيلم في اسبانيا ولندن ومالطا، كشف Azaizia Aymar مدير الشركة المنتجة Ubisoft عن معلومات جديدة حول الفيلم عبر Twitter يمكن تلخيصها بالآتي:

1. الفيلم هدفه إعجاب جميع محبي السلسلة من خلال قصة جديدة في عالم لعبة الفيديو مع التشديد على الـ DNA. إذاً القصة هي أولوية في الفيلم.

2. تجري أحداث الفيلم في القرن الخامس عشر خلال محاكم التفتيش الإسبانية.

3. Michael Fassbender سيؤدي شخصيتين في الفيلم هما: Callum في أيامنا الحالية و Aguilar في القرن الخامس عشر، ويشاركه البطولة كل من Marion Cotillard و Michael K. Williams و Ariane Labed، إضافة إلى مجموعة من الممثلين سيكشف عنها لاحقاً.

4. شركة Abstergo ستشارك في الفيلم أيضاً.

5. الفيلم لن يكون مقتبساً عن لعبة واحدة من ألعاب Assassin's Creed.

6. هناك شخصيات معروفة ستكون لها إطلالات في الفيلم.

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سيدتي