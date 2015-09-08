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طلاب سعوديون في أميركا: شكراً خادم الحرمين.. لقد أسعدتنا

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طلاب سعوديون في أميركا: شكراً خادم الحرمين.. لقد أسعدتنا طلاب سعوديون في أميركا: شكراً خادم الحرمين.. لقد أسعدتنا

    أكد عدد من الطلبة، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- بضم الدارسين على حسابهم في أميركا إلى برنامج «الابتعاث»، يأتي ضمن حرص واهتمام القيادة باستمرار دراسة الطلبة ومساندتهم وهو ليس بغريب على ولاة الأمر، مشيرين إلى سعادتهم بهذا القرار.

وقال الطالب عبدالعزيز خالد الجمعة، انه اتخذ قرار إكمال الدراسة خارج المملكة بعد أن تابع الكثير من الأصدقاء عادوا لأرض الوطن بإنجازات علمية وشخصية، وكان أهمها خدمة الوطن بالعلم، الوطن الذي دعمنا وساندنا للالتحاق بأفضل الجامعات. وأضاف: «درست اللغة على حسابي الخاص ثمانية أشهر، واستبشرنا بزيارة خادم الحرمين الشريفين وبالفعل فقد الحقنا بالبعثة وهذا سيكون لنا دافعا قويا لتقديم المزيد ونشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اللفتة الأبوية غير المستغربة وسنكون عند حسن الظن».

فيما ذكر الطالب فيصل أحمد العسيري إنهم سعدوا جداً بزيارة خادم الحرمين الشريفين، وقال: «ذهبنا لاستقبال خادم الحرمين –حفظه الله-، وكان التوقيت في واشنطن الثانية ظهراً وقبل وصولنا إلى المقر وصلتنا رسائل التهنئة بالقرار، حيث أكملت ستة أشهر في أميركا، وبهذه المكرمة سنبذل الغالي والنفيس للعودة بإنجاز علمي».

فيما قال الطالب محمد سلمان الشهراني، «رغم مشاغله ومسؤولياته الكبيرة، الا أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لم ينس معاناة أبنائه وبناته الدارسين على حسابهم الخاص». وأضاف: «اليوم في ظل التحديات التي نواجهها ليست الشهادة هي الهدف فقط إنما نهدف إلى الإنجاز العلمي ونقل التقنية والعلم هو من ضمن أهدافنا».

ويشير إلى أن «الطموح ليس الحصول على شهادة فقط فبلادنا يوجد فيها ما يزيد على 20 جامعة وسنكون -بإذن الله- أهلا لهذه الثقة الملكية وثقة القائد بأبنائه الطلاب والطالبات».

ورفع شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين على هذه المكرمة، مؤكداً: «سنكون في خدمة الوطن الغالي».

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