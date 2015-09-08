مستشفى حوطة سدير يواصل حملته في المدارس للتصدي ل «كورونا»

حوطة سدير - خالد النصار

واصلت فرق التوعية التابعة للقطاع الصحي بمستشفى حوطة سدير، حملتها للتوعية بفيروس كورونا، والتي انطلقت مع بداية هذا الاسبوع. وتستهدف هذه الحملة عبر الجولات الميدانية التي نفذتها، مدارس التعليم بشقيها البنين والبنات الواقعة في نطاق خدمات القطاع الصحي بحوطة سدير. من جهته، أوضح مدير مستشفى حوطة سدير عبدالله البخيت، أن هذه الحملة تهدف إلى الحدّ من انتشار المرض، والقضاء على طرق انتقاله بين الطلاب والطالبات، منوهاً بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لهذا الفايروس. الجدير بالذكر ان خطة عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمستشفى بالتعاون مع إدارة التوعية الصحية بالقطاع شملت مدارس المرحلة الابتدائية للبنين والبنات وعددها ٢٩ مدرسة، ومدارس المرحلة المتوسطة ١٦ مدرسة، ومرحلة الثانوية العامة وعددها ٧ مدارس عبر 11 فريقا صحيا مكون من ٤٩ مثقفا ومثقفة.