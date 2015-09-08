مدير جامعة أم القرى يثمن مكارم الملك سلمان لأبنائه الطلبة المبتعثين

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية بإلحاق أبنائه الطلاب والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة الأميركية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممن استوفوا شروط وضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج، حرصا منه -أيده الله- على تلمس احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات أمام مواصلة تعليمهم العالي في الجامعات العالمية.

وأثناء هذه الزيارة الميمونة لقائد مسيرتنا المباركة، تشرفت المعيدة والمبتعثة من كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى إلى جامعة ريتجرز الأميركية لجين بنت عادل حميدة، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- عند لقائه أبناءه الطلاب والطالبات المبتعثين لمواصلة دراساتهم العليا بالولايات المتحدة الأميركية.

وبهذه المناسبة ثمن مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس هذه اللفتة الأبوية الحانية والكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- بتوجيه أمره الكريم بإلحاق أبنائه الطلاب والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة الأميركية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج، انطلاقا من حرصه الأبوي الكريم تجاه أبنائه المبتعثين من طلاب وطالبات والالتقاء بهم ليقف -وفقه الله- على أحوالهم وتلمس احتياجاتهم خلال تواجدهم خارج الوطن.

وأكد معاليه أن هذه اللفتة الأبوية الحانية ليست بمستغربة على مكارم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وعطاياه الخيرة تجاه وطنه وأبناء شعبه وهي امتداد للمكارم والعطاءات الدائمة والمستمرة التي يحظى بها الشعب السعودي عامة وطلبة العلم على وجه الخصوص من ولاة الأمر في هذه البلاد الخيرة مما كان له الأثر البالغ على تفوق وتميز الطلبة السعوديين الذين يواصلون دراساتهم العليا في مختلف التخصصات وذلك بمتابعة ومؤازرة من وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيّل، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا المباركة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتهم الرشيدة.

من جهته عبر عميد كلية طب الأسنان بالجامعة الدكتور محمد بن مصطفى بياري عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على اهتمامه وحرصه المتواصل تجاه أبنائه وبناته المبتعثين لإكمال مسيرتهم التعليمية وتوفير كافة الاحتياجات التي تمكنهم من التحصيل العلمي والأكاديمي.