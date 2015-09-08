محافظ محايل يقدم التعازي لذوي الختارشي وآل فردي

محايل - إبراهيم عرار

قدم محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي واجب العزاء لوالد وذوي الشهيد الجندي أول علي جابر الختارشي (23 عاما) من منسوبي اللواء الثامن الذي استشهد يوم الأربعاء أثناء مشاركته في التصدي لهجوم على الحدود الجنوبية. ونقل المتحمي لدى زيارته منزل أسرة الشهيد أمس بقرى آل ختارش، تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم الجميع وأهله وكافة أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. وفي السياق ذاته قدم محافظ محايل عسير واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب العريف مظلي فؤاد بن جابر عيسى فرج آل فردي الذي استشهد أثناء مشاركته في التصدي لهجوم على حدود المملكة الأربعاء.