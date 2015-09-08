أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمانة الشرقية تخصص خمس قطع أراض للشؤون الإسلامية وإدارة التعليم

Google+ Print

    خصصت أمانة المنطقة الشرقية خمس قطع أراض لصالح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية ولصالح إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية.

وتم تخصيص قطعة أرض رقم (خ19) في المخطط المعتمد رقم (13/12) لإقامة مسجد وملحقاته بمساحة إجمالية (2300,45م2) بهجرة عين دار الجديدة بالمنطقة الشرقية.

كما تم تخصيص (4) مواقع لصالح إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية الأولى قطعة أرض رقم (خ2) بالمنطقة ج الموضحة في المخطط المعتمد رقم (8/29) لإقامة مدرسة ابتدائية بنات بمساحة (9135م2) بحي الريان بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية.

والثانية قطعة الأرض رقم (خ138) بالحي الرابع بضاحية الملك فهد الموضحة في المخطط المعتمد رقم (7/199) لإقامة مدرسة ابتدائية بنين بمساحة إجمالية (8338,50م2) بحي غرناطة بمحافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

والثالثة تخصيص قطعة الأرض رقم (خ147) الحي الرابع ضاحية الملك فهد الموضحة في المخطط المعتمد رقم (7/199) مدرسة ابتدائية بنات بمساحة إجمالية (9450م2) بحي غرناطة بمحافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

والرابعة تخصيص قطعة الأرض رقم (خ154) الحي الرابع ضاحية الملك فهد الموضحة في مخطط المعتمد رقم (7/199) مدرسة ابتدائية بنين بمساحة (10500م2) بحي غرناطة بمحافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن قرار تخصيص الموقع المشار إليه يأتي استكمالا لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة وكافة الجهات، وخاصة المرافق التعليمية لتطوير التعليم العام بالمملكة، وحرص أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات، وتوفير وإيجاد كافة المرافق الخدمية والتعليمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين.

وتم إبلاغ الجهات المعنية لتفعيل القرار إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية