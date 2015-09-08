أمانة الشرقية تخصص خمس قطع أراض للشؤون الإسلامية وإدارة التعليم

خصصت أمانة المنطقة الشرقية خمس قطع أراض لصالح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية ولصالح إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية.

وتم تخصيص قطعة أرض رقم (خ19) في المخطط المعتمد رقم (13/12) لإقامة مسجد وملحقاته بمساحة إجمالية (2300,45م2) بهجرة عين دار الجديدة بالمنطقة الشرقية.

كما تم تخصيص (4) مواقع لصالح إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية الأولى قطعة أرض رقم (خ2) بالمنطقة ج الموضحة في المخطط المعتمد رقم (8/29) لإقامة مدرسة ابتدائية بنات بمساحة (9135م2) بحي الريان بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية.

والثانية قطعة الأرض رقم (خ138) بالحي الرابع بضاحية الملك فهد الموضحة في المخطط المعتمد رقم (7/199) لإقامة مدرسة ابتدائية بنين بمساحة إجمالية (8338,50م2) بحي غرناطة بمحافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

والثالثة تخصيص قطعة الأرض رقم (خ147) الحي الرابع ضاحية الملك فهد الموضحة في المخطط المعتمد رقم (7/199) مدرسة ابتدائية بنات بمساحة إجمالية (9450م2) بحي غرناطة بمحافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

والرابعة تخصيص قطعة الأرض رقم (خ154) الحي الرابع ضاحية الملك فهد الموضحة في مخطط المعتمد رقم (7/199) مدرسة ابتدائية بنين بمساحة (10500م2) بحي غرناطة بمحافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن قرار تخصيص الموقع المشار إليه يأتي استكمالا لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة وكافة الجهات، وخاصة المرافق التعليمية لتطوير التعليم العام بالمملكة، وحرص أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات، وتوفير وإيجاد كافة المرافق الخدمية والتعليمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين.

وتم إبلاغ الجهات المعنية لتفعيل القرار إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات.