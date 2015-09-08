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ضبط حملتي حج وهميتين يديرهما وافدون في عسير

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    تمكنت شرطة منطقة عسير ممثلة في قوة المهمات والواجبات الخاصة من ضبط حملتي حج وهمية، الأولى بمحافظة خميس مشيط يديرها مقيمان وكان بحوزتهما مبالغ مالية، والثانية بمدينة أبها يديرها مقيم، وتم إكمال الإجراءات النظامية حيالهم.

وقال الرائد زيد القحطاني الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، إن اللجان في جميع محافظات المنطقة تقوم بحملات تفتيشية ميدانية مكثفة لضبط المكاتب الوهمية، بمتابعة شخصية من اللواء محمد أبو قرنين مدير شرطة منطقة عسير.

وطالب الراغبين في أداء فريضة الحج بالدخول على موقع وزارة الحج الإلكتروني والتأكد من أسماء الشركات والمؤسسات المخولة بتقديم خدمات الحج.

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