مواطن بالشرقية يستغيث برئيس الوزراء لإنقاذه من الموت بـ"زرع كبد"

استغاث المواطن يحيى محمود مصطفى بقرية الحلمية بمركز أبو حماد، بمحافظة الشرقية برئيس الوزراء ووزير الصحة، حيث إنه يعانى من تليف كامل للكبد.

وأوضح المواطن، أن جميع الأطباء والتحاليل والفحوصات، أكدت أن حالته ليس لها علاج سوى زراعة كبد أو انتظار أمر الله، لافتًا إلى أنه متوسط الحال ليس لديه وظيفة وكان يعمل نقاشًا قبل مرضه، واآحن لا يعمل وليس لديه دخل، خاصة أن العملية تكلفتها تصل إلى 240 ألف جنيه.

واستغاث المواطن برئيس الوزراء ووزير الصحة لإنقاذه من الموت ومساعدته فى إجراء عملية زرع كبد على نفقة الدولة، قائلاً: "أنا فى الأربعينات من العمر ولدى ثلاثة أبناء أكبرهم فى الصف الثانى الإعدادى".