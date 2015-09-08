أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مواطن بالشرقية يستغيث برئيس الوزراء لإنقاذه من الموت بـ"زرع كبد"

Google+ Print
مواطن بالشرقية يستغيث برئيس الوزراء لإنقاذه من الموت بـ"زرع كبد" مواطن بالشرقية يستغيث برئيس الوزراء لإنقاذه من الموت بـ"زرع كبد"
استغاث المواطن يحيى محمود مصطفى بقرية الحلمية بمركز أبو حماد، بمحافظة الشرقية برئيس الوزراء ووزير الصحة، حيث إنه يعانى من تليف كامل للكبد.

وأوضح المواطن، أن جميع الأطباء والتحاليل والفحوصات، أكدت أن حالته ليس لها علاج سوى زراعة كبد أو انتظار أمر الله، لافتًا إلى أنه متوسط الحال ليس لديه وظيفة وكان يعمل نقاشًا قبل مرضه، واآحن لا يعمل وليس لديه دخل، خاصة أن العملية تكلفتها تصل إلى 240 ألف جنيه.

واستغاث المواطن برئيس الوزراء ووزير الصحة لإنقاذه من الموت ومساعدته فى إجراء عملية زرع كبد على نفقة الدولة، قائلاً: "أنا فى الأربعينات من العمر ولدى ثلاثة أبناء أكبرهم فى الصف الثانى الإعدادى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365