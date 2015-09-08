أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إعادة الكشف الطبى لمرشحى مجلس النواب بالسويس

Google+ Print
إعادة الكشف الطبى لمرشحى مجلس النواب بالسويس إعادة الكشف الطبى لمرشحى مجلس النواب بالسويس
صرح الدكتور رضا زغلول رئيس اللجنة الفنية باللجنة الطبية للكشف على مرشحى مجلس النواب، بأنه تقرر إعادة الكشف الطبى على المرشحين الذين تم فحصهم فى اللجنة الطبية الماضية، وتقديم النتائج للجنة تلقى الطلبات لخوض الانتخابات.

وأضاف الدكتور رضا زغلول، فى تصريحات خاصة، أنه جارى إعداد كشف بأسماء المرشحين، الذين سيؤدون الكشف الطبى من جديد، وينتظرون تعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قضت أمس، ببطلان نتائج اللجنة الطبية على المرشحين لمجلس النواب باللجنة القديمة، وقضت بإجراء كشف طبى جديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365