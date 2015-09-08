إعادة الكشف الطبى لمرشحى مجلس النواب بالسويس

صرح الدكتور رضا زغلول رئيس اللجنة الفنية باللجنة الطبية للكشف على مرشحى مجلس النواب، بأنه تقرر إعادة الكشف الطبى على المرشحين الذين تم فحصهم فى اللجنة الطبية الماضية، وتقديم النتائج للجنة تلقى الطلبات لخوض الانتخابات.

وأضاف الدكتور رضا زغلول، فى تصريحات خاصة، أنه جارى إعداد كشف بأسماء المرشحين، الذين سيؤدون الكشف الطبى من جديد، وينتظرون تعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قضت أمس، ببطلان نتائج اللجنة الطبية على المرشحين لمجلس النواب باللجنة القديمة، وقضت بإجراء كشف طبى جديد.