خلطات التخلص من التجاعيد – علاجات منزلية للقضاء على التجاعيد

العلاج المبكر هو امر جيد للحفاظ على البشرة وحمايتها #من التجاعيد التي قد تظهرمستقبلا, الوقاية خير #من العلاج لذلك ينصح بالحفاظ على البشرة وحمايتها #من المواد الكيميائية واشعة الشمس الضارة لحماية البشرة #من التجاعيد في هذا المقال اهم الخلطات الطبيعية لعلاج البشرة #من التجاعيد

تجاعيد البشرة هي عبارة عن بعض الخطوط البارزة التي تظهر على البشرة، حيث يفقد الجلد مع مرور الوقت مرونته نتيجة لعدم القدرة على إنتاج خلايا البشرة للكولاجين بصورة طبيعية، وهو البروتين المسؤول عن الحفاظ على السوائل التي تعمل على نعومة، سلاسة ومرونة الجلد. فتتعرض الأنسجة المبطنة لخلايا البشرة للتلف، مما يؤدي لظهور الخطوط الدقيقة التي تتحول إلى تجاعيد دائمة.

على الرغم #من أن ظهور التجاعيد هو أمر طبيعي مرتبط بعملية التقدم في العمر، إلا أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية والشوارد الحرة قد تعمل على تسريع ظهور التجاعيد المبكرة على البشرة. التعرض المستتمر لأشعة الشمس يؤدي لظهور التجاعيد المبكرة والبقع الداكنة، التي تسمى بالبقع العمرية. أيضًا التدخين أو التعرض لأدخنة السجائر يعني التعرض للشوارد الحرة، والتي تساهم أيضًا في ظهور التجاعيد.

وقد لا تعمل العلاجات الطبية والخلطات الطبيعية على منع عملية شيخوخة البشرة للأبد، لكنها تعمل على إبطءها. حيث تعمل مضادات الأكسدة الطبيعية في كريمات البشرة على إيقاف الشوارد الحرة، التي تدمر الكولاجين داخل خلايا البشرة. كما تحتوي المستخلصات العشبية على أحماض الألفا هيدروكسي على تحفيز إنتاج حمض الهيالويورونيك، وهو عامل طبيعي مرطب للبشرة، ويساعد على استعادة مرونة خلايا الجلد أيضًا. استخدام الخلطات الطبيعية مع استخدام كريمات الريتينول يساعد على تنعيم تجاعيد البشرة البارزة، كما يمنع ظهور التجاعيد الجديدة على بشرتك مرة أخرى.

أسباب حدوث تجاعيد العين :

تجاعيد العين مشكلة عامة تبدأ فى الظهور مع تقدم العمر كعرض أساسي #من أعراض الشيخوخة. فكلما زاد سن الإنسان، أصبحت البشرة أكثر رقة وأقل مرونة فتتشكل الثنيات والخطوط الرفيعة بسهولة شديدة. وأولى المناطق التى تظهر عليها التجاعيد هى البشرة المحيطة بالعين لأنها تكون رقيقة بطبيعتها، فلا تأخذ التجاعيد وقتا طويلا للنيل منها.

وفى بعض الأحيان تنشأ الخطوط الرفيعة حول وأسفل العين مع الحركة التلقائية والمستمرة لتعبيرات الوجه مثل الضحك والحزن الذي يجعل بشرة الجفون فى وضع مجعد كثيراً. كذلك كثرة دعك العين بالأيدي أو كثرة سحبها وشدها لوضع الكحل والآي لاينر.

هناك سبب علمي آخر لظهور تجاعيد العين و هو نقص بروتين ” الكولاجين” بالبشرة الذي يساعد على تقوية مرونة البشرة. وهى مشكلة يعاني منها كثير #من الفتيات فى وقتنا الحالي وتؤدي إلي ظهور التجاعيد فى سن صغيرة.

علاج تجاعيد العين :

لابدج ان نعترف ان علاج التجاعيد ليس هيناً، لكنه ليس مستحيلا فى نفس الوقت، فبإمكانك إعادة شد البشرة وإخفاء مظهر التجاعيد عن طريق اتباع نظام سليم للعناية بالبشرة,فإليك فيما يلي 10 وصفات سهلة تساعدك فى محو آثار التجاعيد واستعادة بريق وشباب بشرتك مرة اخرى.

1- علاج تجاعيد البشرة بزين العنب :

ادهني البشرة المحيطة بالعين يوميا بزيت بذور العنب، فهو يحتوى على عناصر مرطبة ومغذية للبشرة، ويتميز بغناه بمادة ” proanthocyanidins” المضادة للأكسدة والتى تعالج الأضرار التى لحقت بالبشرة خاصة التجاعيد والخطوط البيضاء.

2- علاج تجاعيد البشرة بالطعام الصحي :

تناول الطعام الصحي الذي يحتوى على الفتيامنات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة، التى تساعد على البشرة على تجديد خلاياها وعلاج نفسها، أكثري #من الأسماك والفواكه والخضراوات والمكسرات والشاي الأخضر.

3- فيتامينe يعالج تجاعيد البشرة :

قومي فى كل ليلة، بعصر كابسولة فيتامين E ودهن البشرة بالسائل الموجود بها. ستلاحظين نتيجة رائعة بعد فترة قصيرة. زيت فيتامين E مضاد للأكسدة، وسميك للغاية مما يساعد على ترطيب البشرة الحساسة جيداً، وتقويتها ومنع ظهور التجاعيد الجديدة.

4- علاج تجاعيد البشرة بالماء البارد :

اغسلي البشرة كثيرا بالماء البارد فهو يعمل على غلق المسام ويبقى بشرة العين منتعشة وجميلة. واشربي أيضا كميات كبيرة #من الماء، بحيث لا تقل عن 8 أكواب فى اليوم، للحفاظ على ترطيب ونعومة البشرة، فمن المعروف أن البشرة الرطبة يقل ظهور التجاعيد بها عن البشرة الجافة.

5- علاج تجاعيد البشرة بالأفوكادو :

الأفوكادو فاكهة مفيدة لجمال البشرة، وتساعد على تقليل التجاعيد الموجودة أسفل العين بفاعلية. اهرسي ثمرة أفوكادو وادهني بها جفونك والمناطق المحيطة بالعين لدقائق حتى تمتص البشرة الزيت الموجودة به ثم اشطفي بالماء البارد.

6- علاج تجاعيد البشرة بأرتداء النظارة الشمسية :

الشمس سبب التجاعيد الأول، لأنها تتلف خلايا البشرة. استخدمي كريم العين الواقى دوما قبل النزول #من البيت واحرصي على ارتداء النظارة الشمسة التى ستخفف كثيرا #من تأثير أشعة الشمس.

7- علاج تجاعيد العين بزيت جوز الهند :

زيت جوز الهند له قدرة سحرية على إخفاء التجاعيد ومنع ظهورها، دلكي بشرة الجفن بالزيت ليلا كل يوم وستلاحظين بعد مرور أسبوع واحد تحسنا ملحوظا في مظهر البشرة، ومع الاستكمال سيقل ظهور التجاعيد فى المستقبل.

8- علاج تجاعيد العين بالليمون :

يمكنك استخدام الليمون فى تقليل التجاعيد. اغمري قطعة قطن فى عصير ليمون وادهينها بها بشرة العين مرتين يوميا، إحداهما النهار والأخري بالليل. بعد أسابيع قليلا، ستلاحظين اختفاء ملحوظا للتجاعيد.

9- علاج تجاعيد العين بالتدليك :

أعدي للعين جلسات تدليك خفيفة بشكل مستمر، فالتدليك ينشط الدورة الدموية ويقوى مرونة البشرة البشرة، لكن تجني دعك البشرة بعنف أو عفوية حتى لا تزداد المشكلة سوءا.

10- علاج تجاعيد العين بالراحة النفسية :

حاولي قدر الإمكان الإبتعاد عن كل أشكال الضغط العصبي والنفسي الذي يرسم تعبيرات العبوس على وجهك ومن ثم تظهر التجاعيد. ولتخفيف الضغط مارسي الرياضة أو شاهدي أحد الأفلام الكوميدية لتعيد لك ابتسامتك #من جديد.





خلطات طبيعية لعلاج التجاعيد

1- زيت جوز الهند

استخدمي زيت جوز الهند السائل لتدليك المنطقة المحيطة بالعينين برفق لمدة دقيقة واحدة قبل الذهاب للنوم.

2- العسل

استخدمي العسل على البشرة المحيطة بالعينين واتركيه طوال الليل لتتخلصي #من العيون المرهقة والتجاعيد.

3- الزنجبيل مع العسل

يمكن أيضًا استخدام الزنجبيل مع العسل للتخلص #من التجاعيد المحيطة بالعينين. قومي ببشر قطعة #من الزنجبيل الطازج مع القليل #من العسل. ثم يستخدم الخليط على المنطقة المحيطة بالعينين لمدة 5 دقائق.

4- زيت الخروع

زيت الخروع #من أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص #من تجاعيد العينين. استخدمي زيت الخروع النقي لتدليك منطقة ما تحت العينين لإزالة التجاعيد المزعجة.

5- زيت فيتامين E

اخلطي محتوى كبسولة #من فيتامين E مع ملعقة صغيرة #من الزبادي وملعقة #من العسل. ويستخدم الخليط حول العينين لمدة 10 دقائق، ثم يشطف بعد ذلك بالماء الفاتر. فيتامين E #من أهم الفيتامينات الأساسية للحفاظ على صحية وشباب البشرة، كما يمنحك نضارة ملحوظة.

6- الخميرة الفورية:

اخلطي ملعقة #من الخميرة مع عصير ليمونة واحدة وملعقة عسل وملعقة زبادي.قومي بخلط المكونات حتى تتناسق، ادهني وجهك لمدة 30 دقيقة ثم افركيه بنعومة قبل غسله بالماء الدافئ و ضعي كريم مرطب.

7- خلطة الفازلين

تحتاجي الى 2 ملاعق صغيرة #من الفازلين.ملعقة صغيرة #من العسل. وصفار البيض.و ملعقة كبيرة #من زيت الزيتون أو زيت اللوز.قومي بتذويب الفازلين على بخار الماء حتى يصبح ساخنا، ثم رفعه عن الحرارة وإضافة صفار البيض والزيت والعسل.ثم خلط المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس. وتطبيق هذا الكريم على البشرة وتدليكها لمدة 30 دقيقة، ثم إزالة الكريم بمناديل رطبة. ينصح بتطبيق هذا الماسك يوميا قبل النوم بساعتين وتخزين الكريم في الثلاجة للحفاظ على جودته.

مجموعة ماسكات لازلة التجاعيد

ماسكات لازلة التجاعيد ماسك الخميرة

يمكن علاج التجاعيد وازالة التجاعيد باستخدام الخميرة فالخميرة غنية بفيتامين B الذى ينشط الدورة الدموية وعملية الايض .ماسك الخميرة لتجاعيد البشرة يناسب تجاعيد البشرة الدهنية البشرة الجافة تجاعيد البشرة العادية وهو عبارة عن

1/2كوب خميرة + يضاف الى الخميرة لبن دافىء (بشرة عادية) او زيت زيتون (بشرة جافة) او 3% بيروكسيد الهيدروجين يمكن الحصول عليه #من الصيدلية (بشرة دهنية).

الطريقة

ضعى طبقات #من الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفى وجهك بماء ساخن لان الخميرة سوف تجف على وجهك وتتشقق وتحتاج للماء الساخن لازالتها للحصول على نتائج ممتازة يجب ان يكون الكورس كامل 20 مرة #من

لازلة التجاعيد ماسك بياض البيض

ايضا لعلاج التجاعيد وازالة التجاعيد يمكن ان يتم باستخدام مسك بياض البيض المفيد جدا للـ التجاعيد فى الوجه لان بياض البيض لا يساعد فى علاج التجاعيد وحسب وانما يضيف الى البشرة نعومة ونضارة يتكون الماسك #من بياض بيضة + عصير 1/2 ليمونة + ملعقة ملح صغيرة الماسك بهذة المكونات مناسب لعلاج تجاعيد البشرة الدهنية يمكن اضافة ملعقة زيت زيتون صغيرة بدلا #من الليمون ليلائم الماسك علاج تجاعيد البشرة الجافة اخلطى المكونات معا ثم ضعى طبقة على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم اشطفى.

لازلة التجاعيد ماسك العنب

يمكن ازالة التجاعيد و لعلاج التجاعيد باستخدام ماسك العنب البناتى الاخضر لان العنب يحتوى على الكثير #من المكونات الطبيعية التى تحتويها كريمات التجاعيد مع فائدة كبيرة وهى عدم التعرض للاثار السلبية لاستخدام كريمات التجاعيد كل ما عليكى ان تقومى بضرب كمية #من العنب فى الخلاط وتصفيها وتضعيها على بشرتك لمدة 15 الى 20 دقيقة ثم اشطفى التجاعيد تحت العين سوف تختفى كما فى الصورة.

لازالة التجاعيد ماسك الموز

لن تصدقى تأثير ماسك الموز لعلاج التجاعيد و لازالة التجاعيد #من بشرتك بالاضافة الى النضارة والنعومة التى يترك عليها البشرة استخدمى موزة مهروسة وتوضع على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم اشطفى.

لازلة التجاعيد ماسك الجبنة الكوتا

لازالة التجاعيد يمكن استخدام الجبنة الكوتا مرتين اسبوعيا لمدة 6 اسابيع عبارة عن

2 ملعقة جبنة كوتا + 2 ملعقة لبن رايب + ملعقة ملح

اخلطى المكونات جيدا وضعى الخليط على وجهك لمدة #من 10 الى 20 دقيقة ثم اشطفى بماء ساخن ثم ماء بارد.

لازلة التجاعيد ماسك لازالة تجاعيد البشرة الجافة

البشرة الجافة تميل الى تكوين الخطوط و التجاعيد بسهولة (التجاعيد المبكرة) نظرا لضعف قدرة الخلايا على الاحتفاظ بالرطوبة لذلك هذا المسك مخصص لازالة تجاعيد البشرة الجافة و دعمها ضد التجاعيد و هو عبارة عن

1صفار بيضة + 1 ملعقة زيت زيتون + 1 ملعقة عسل

اخلطى المكونات جيدا ثم ضعى 3 طبقات #من الخليط على وجهك بعد ان تجف كل طبقة ضعى الطبقة الاخرى و هكذا احتفظى بالخليط على وجهك لمدة 25 الى 30 دقيقة ثم اشطفى استخدمى الماسك مرتين اسبوعيا لمدة شهر بعد ذلك قولى وداعا للــ التجاعيد المبكرة.

لازالة التجاعيد ماسك العسل و الجذر

اخيرا و ليس اخرا لعلاج التجاعيد و لازالة التجاعيد يستخدم ماسك مكون #من عصير جذر + 1/2 ملعقة عسل يوضع الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر

ملحوظة

اثبتت الدراسات ان الاشخاص الذين يكون طعامهم غنى بفيتامين C يكونوا اقل فى تكوين التجاعيد #من الاشخاص الذين لا يحتوى طعامهم على فيتامين C لذلك احرصى على تناول الطعام الغنى بفيتامين C ليكون فيتامين C سلاحك فى مقاومة التجاعيد تحت العين وكذلك التجاعيد حول الفم.

امثلة لـ الاطعمة الغنية بـ فيتامين C لازالة التجاعيد الموالح الطماطم القرنبيط البطيخ المانجو الاناناس الكيوى البروكلى الخضراوات الورقية الفلفل.

تجنبى التعرض المباشر للشمس لانها سبب اساسى فى ظهور التجاعيد المبكرة

