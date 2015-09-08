ضبط 2 من الإخوان متهمين بحرق سيارة شرطة للأمن المركزى بالمنوفية

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من ضبط اثنين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، المتهمين بحرق سيارة شرطة تابعة للأمن المركزي، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد مسعود مدير امن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد ابو العزم رئيس مبااحث قسم شبين الكوم، يفيد من القاء القبض علي باقي الخليه الارهابيه المتورطة في حريق سيارة الشرطه التابعة للامن المركزي وتسببت في حريق المجند محمد رضا فهيم، وهم كل من "عمر رضا قشوة" المقيم درب فاضل شبين الكوم، و" محمود محمد البرماوي" المقيم شبين الكوم وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، تلقي أخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد منى ضبط كل من" أنس أيمن الشريف 20 عاما"، "محمد أيهاب محمد 20 سنة" طالبين بكلية الهندسة أعضاء جماعة الاخوان الارهابية وذلك لقيامهم بحرق ماكينة صرف آلي وسيارة شرطة، تم ضبطهما وبحوزتهما 64 شمروخ و13 قناع تم التحفظ علي المضبوطات، و بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بغرض أحداث حالة من الفوضي داخل البلاد، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.