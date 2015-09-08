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إصابة 4 فى تصادم سيارة شرطة بنقل على الطريق الصحراوى الغربى بقنا

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إصابة 4 فى تصادم سيارة شرطة بنقل على الطريق الصحراوى الغربى بقنا إصابة 4 فى تصادم سيارة شرطة بنقل على الطريق الصحراوى الغربى بقنا
وقع منذ قليل، حادث تصادم بين سيارة شرطة وأخرى نقل بالطريق الصحراوى الغربى نجع حمادى قنا، أسفر عن إصابة 4 أشخاص "ضابط وأمين شرطة ومجند وسائق".

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة شرطة وأخرى نقل بالطريق الصحراوى الغربى نجع حمادى قنا، مما أسفر عن إصابة كل من أحمد عزمى ملازم أول، ومحمود توفيق أمين شرطة، وإبراهيم جمال على مجند، وأحمد سيد خلاف سائق مدنى، بجروح وكدمات.

تم نقل ضابط الشرطة إلى مستشفى قنا العام، وباقى المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى العلاج، جارٍ تحرير محضر بالواقعة، وأخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365