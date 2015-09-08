ضبط تاجرى مخدرات جلبا 16 طربة حشيش من مطروح داخل إطارات السيارات

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى إسقاط اثنين من تجار المخدرات بالمحافظة، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 16 فرش حشيش، بالإضافة إلى مبلغ 200 ألف جنيه، عقب مطاردة مثيرة شهدتها منطقة العمرانية، واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة للاتجار بها والمبلغ المالى من حصيلة ترويج المضبوطات على عملائهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

تفاصيل ضبط المتهمين بدأت أثناء متابعة ضباط قسم شرطة العمرانية للحالة الأمنية بشارع خاتم المرسلين لضبط الخارجين عن القانون حيث فوجئ النقيب محمد رشوان معاون مباحث قسم شرطة العمرانية بسيارة ملاكى ماركة "كيا" تسير عكس الاتجاه يستقلها شخصان، وأثناء محاولة إيقافها لفحص تراخيصها وهوية مستقليها قام قائد السيارة بتغيير خط سيره والهرب تجاه شارع الهرم، ما دفع ضابط المباحث والقوة الأمنية المرافقة له لمطاردته حتى تم إجباره على التوقف وإغلاق الطريق أمامه بشارع الهرم.

وحاول المتهمان ترك السيارة والفرار منها إلا أن رجال المباحث تمكنوا من السيطرة عليهما وضبطهما، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة تحتوى على 16 "فرش" من مخدر الحشيش ومبلغ 200 ألف جنيه وهاتفى محمول.

وتبين أن المتهمين هما "محمد.س.ا" 23 سنة قائد السيارة مقيم بمنطقة الهرم عاطل وسبق اتهامه فى قضية سرقة بالإكراه، و"نور.ص.م" 27 سنة عاطل مقيم بالهرم سبق اتهامه فى قضية مخدرات.

وبمواجهتهما أمام المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها وسردا كيفية حصولهما على المواد المخدرة وترويجها على عملائهما من تجار التجزئة، حيث ذكرا أنهما يجلبان المخدرات بكميات كبيرة من محافظة مطروح عن طريق تهريبها بإطارات السيارات ثم ترويجها على عملائهما من تجار التجزئة بمحافظة الجيزة، وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلا إلى النيابة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.



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