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رئيس السودان يعزى الإمارات والبحرين فى استشهاد عدد من جنودهما باليمن

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رئيس السودان يعزى الإمارات والبحرين فى استشهاد عدد من جنودهما باليمن رئيس السودان يعزى الإمارات والبحرين فى استشهاد عدد من جنودهما باليمن
أجرى الرئيس السودانى عمر البشير، الاثنين، اتصالا هاتفياً بولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد، عبر خلالها عن تعازيه وتعازى السودانية فى شهداء التحالف العربى من الجنود الإماراتيين لاستعادة الشرعية فى اليمن.

كما أجرى الرئيس السودانى اتصالاً مماثلاً بعاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لتعزيته فى استشهاد عدد من الجنود البحرينيين خلال عملية (إعادة الأمل) التى تنفذها قوات التحالف العربى فى اليمن.

وأعرب ولى عهد أبوظبى وعاهل البحرين عن شكرهما للرئيس البشير على اتصالاته الهاتفية ، وأعربا عن أملهما بالمزيد من التقدم لعلاقات بلادهما مع السودان.
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