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جراحة إنقاص الوزن تقلل جرعات الأنسولين لمرضى السكر

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جراحة إنقاص الوزن تقلل جرعات الأنسولين لمرضى السكر جراحة إنقاص الوزن تقلل جرعات الأنسولين لمرضى السكر
جميعنا نعرف أن جراحة إنقاص الوزن للبدناء تقلل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

وأكدت دراسة علمية حديثة أن جراحة إنقاص الوزن قد تساعد الناس على التخلص من داء السكرى من النوع 2، وقد يكون لها تأثير طويل الأمد.

وقال الدكتور فيليب شاور، الذى يدير معهد السمنة والتمثيل الغذائى فى كليفلاند كلينيك، أن هذه دراسة مهمة جداً لأنها أول تجربة عشوائية تثبت أن جراحات علاج البدانة هامة جداً لمرضى السكرى من النوع 2.

ووجد الباحثون خلال الدراسة البريطانية الجديدة التى شملت على 53 من المرضى، التى قادها الدكتور فرانشيسكو روبينو من كينجز كوليدج لندن، أن نصف مرضى جراحة انقاص الوزن أنخفض لديهم السكر فى الدم بنسبة 38%، وبالتلى انخفض لديهم الحاجة لتعاطى المزيد من جرعات الأنسولين.

وأضاف فريق البحث خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً فى مجلة لانسيت، أن جراحة انقاص الوزن ليست مفيدة فقط لمرضى السكرى من النوع 2، ولكن مفيدة أيضاً لمرضى القلب والأوعية الدموية.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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